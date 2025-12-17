「気温がおかしい…」来週は“10年に一度レベルの高温”の見込み 全国的に暖かい年末に
今年も残すところ2週間ですが、年末は全国的に暖かくなりそうです。気象庁はこの時期としては「10年に一度レベルの高温になる見込み」だとしています。
記者
「こちらのスケートリンクでは、暖かい日差しの中で多くの人がスケートを楽しんでいます」
きょう、東京の最高気温はきのうよりも1.6℃高い、14.1℃を観測。
こちらは、東京ミッドタウンにできた屋外スケートリンクです。冬晴れの下、薄着の人や腕まくりをして滑っている人もいました。
30代
「きょうは暖かいよね」
「暖かい。晴れてて良かったです」
「屋外のリンクなので、暖かい日が良いよね」
小学3年生
「（Q.きょうの気温は？）ちょうどいい」
「少し暑いかもしれない」
「いつもより滑れる気がする」
「天気がいいから」
今年も残すところ、あと2週間。気になるのは「年末の天気」ですが…気象庁はおととい、「高温に関する早期天候情報」を発表。日曜日ごろから、沖縄をのぞく全国各地で10年に一度程度しか起きないような高温になる可能性があるということです。
気象予報士 河津真人
「12月というと、基本的に大陸から寒気がはいってきやすい時期なのですが、来週に関しては南から暖かい空気がどんどんはいってくるので、この時期としてはかなり気温が高くなりそうです」
“季節外れの暖かさ”に街の人は…
40代
「結構、暖かいのと寒いのと激しいので、洋服（選び）がちょっと大変かな」
30代
「ちょっと気温おかしい感じですよね、今。体がついていくのに必死」
こちらは先ほどのスケートリンク、きょうの暖かさで…
記者
「氷が解けて、水になっていますね」
東京ミッドタウンマネジメント 酒井莉奈さん
「（気温が）上がってしまって、アイスリンクが滑りやすくなって危険な場合は、利用を一時中断するとか、終日中止ということもあるかなと」