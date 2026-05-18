まだ5月ですが、もう「蚊」の季節が始まっているようです。【写真を見る】4月の天気で“好条件” 今年は「蚊」が大量発生！？【ひるおび東京都墨田区の公園で話を聞くとー「私は5、6か所刺されてて、娘もこの間足を刺されました。今日はもう虫除けスプレーと、暑いので日焼け止めは2人とも塗ってます。」（30代女性）「子どもの保育園の園庭で刺されたと思います。主人も刺されていたので、早いなと思ってます。」（40代女性）「