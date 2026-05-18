大分県日田市で18日午後、最高気温が35度を超え、全国で今年初めての「猛暑日」を記録しました。 【写真を見る】【速報】全国で今年初の「猛暑日」大分・日田市で35度超を観測熱中症に警戒を 日本列島は高気圧に覆われ、全国的に一日を通して晴れ、気温が各地で30度前後まで上昇しています。 大分県日田市では午後0時55分に35.3度を観測し、大分県内では、これまでの最速記録だった2013年5月24日（日田市）を更新し、観測史