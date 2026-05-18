関東は、明日19日(火)も内陸を中心に最高気温30℃以上の真夏日となるでしょう。気温の変化が大きくなるのは20日(水)から21日(木)にかけてで、21日(木)は20℃に届かない所が多い見込みです。暑さによる熱中症や寒暖差と、体調管理にご注意ください。真夏の暑さは明日19日まで21日は雨でヒンヤリ今日18日(月)は、東京都心では最高気温が29.3℃と真夏日に迫る暑さになり、群馬県桐生市で33.0℃など、真夏のような厳しい暑さになりま