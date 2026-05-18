今日18日の日中は全国的に強い日差しが照り付け、気温が高くなりました。大分県日田市などで最高気温が35℃を超えて全国で今年初の猛暑日になったほか、真夏日地点数、夏日地点数ともに今年最多で、記録ずくめの暑さとなりました。明日19日も季節先取りに暑さになりますが、24日(日)以降もかなりの高温となる見込みで、熱中症に注意・警戒が必要です。日田と豊岡で35℃超全国で今年初の猛暑日今日18日、日本付近は背の高い高気圧