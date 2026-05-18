兵庫県豊岡市では午後１時58分に35.1℃を観測し、今年初めて猛暑日となりました。 豊岡市は、18日の最高気温が全国で最も高い35℃と予想されていました。 近畿地方で5月に猛暑日となるのは観測史上初で、これまでの5月の最高気温は豊岡市で去年5月21日に観測した34.3℃でした。 また、大阪市では午前11時48分に30.7℃を観測し、今年初めて真夏日となりました。 午後1時現在で真夏日となった地点は全国で243地点で、大分県日田