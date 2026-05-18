カメムシの被害にあった桃【提供】香川県農業試験場病害虫防除所 香川県は、果物の果汁を吸って被害を与えるカメムシ類が大量に発生しているとして、5月18日、県内全域に「病害虫発生予察注意報」を発表しました。 5月11日から15日までの間に香川県綾川町の農業試験場でカメムシの発生状況を調べたところ、4種あわせて平年の3.7倍、特にチャバネアオカメムシは平年の3.9倍確認されたということです。 また、坂出市