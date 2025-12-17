明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・企業在庫
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：４５ 仏・企業景況感指数
１９：００ ユーロ・建設支出
２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２１：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２２：３０ 米・消費者物価指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
○決算発表・新規上場など
※東証グロース上場：ミラティブ<472A>
出所：MINKABU PRESS
