明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・企業在庫

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１９：００ ユーロ・建設支出

２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表

２１：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２２：３０ 米・消費者物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）



○決算発表・新規上場など



※東証グロース上場：ミラティブ<472A>



出所：MINKABU PRESS