父の敵討ちに失敗し、「死者の国」で再び復讐に向かう孤独な王女を描いた、細田守監督4年ぶりのアニメ映画『果てしなきスカーレット』。主人公の声を担当した芦田愛菜（21）が、次に挑戦する大作が――。

【画像】「180センチ超のイケメン」芦田愛菜（21）の“次なるお相手役”を務める二世タレントは…



CM起用社数23社の芦田愛菜

◆◆◆

「直筆のお手紙を頂きました」

慶應大学で学ぶ傍ら、テレビにCMにと、相変わらず活躍中の芦田。今年3月には国連開発計画の親善大使にも就任した。芦田の前任者で、27年間にわたって親善大使を務めた、俳優の紺野美沙子が語る。

「就任にあたって、上品なりぼん柄のカードに直筆のお手紙を頂きました。27年間を労う言葉と共に『新しい経験にワクワクしている』『これから少しずつ学んで、自分らしく務めを果たしていきたい』という愛菜さんの想いが書かれていた。学業やお仕事にお忙しいでしょうに、きちっとした方だと感心しました」

さらにはこんな秘話も。

「実は、私の愛犬の名前が『コハル』なんですが、愛菜さんの愛猫も同じ“コハル”で、『運命だ！』と感激しまして（笑）。まだお若いですけど、愛菜さんのお陰で、若い人たちが国際協力の大切さに気づいてくれるんじゃないかと、とても期待しています」（同前）

今年、俳優としての大仕事となったのが11月公開の『果てしなきスカーレット』だ。劇中では芦田演じる王女・スカーレットが絶叫するシーンも登場。彼女の想い入れも強いという。

「闘う王女役を体得するため、動乱の世を生きたジャンヌ・ダルクやエリザベス1世などについて調べて勉強したそうです。ただ、作品の賛否は真っ二つ。公開3日間の観客動員は、細田監督の前作『竜とそばかすの姫』の4分の1にも満たない鈍いスタートとなっています」（映画関係者）

そんな芦田だが、年明けからは心機一転、新たな作品の撮影に入るという。

「ライトノベル『薬屋のひとりごと』（日向夏著）の実写映画です。漫画化やアニメ化も話題になり、小説と漫画の累計発行部数は4500万を突破したほどの大人気作。この映画の主演を、芦田さんが務めるのです」（出版関係者）

お相手となるイケメン俳優は？

舞台は架空の中華風の帝国・茘(リー)。後宮で働く官女の主人公が、薬学の知識を駆使して様々な難事件を解決していく物語なのだが、

「芦田さんが演じる主人公・猫猫(マオマオ)は、自らの腕を薬や毒の実験に使ってしまうほど好奇心旺盛な女の子。『少しでも知識を広げたい』と朝の時間も活用して、年間百冊を読破する芦田さんにはぴったりの役柄でしょう。一方で、薬の材料を前に興奮して奇声を上げるキャラは新たな一面を見せることになります」（同前）

ラブコメ要素もある本作で気になるのが、猫猫に好意を抱く、容姿端麗な謎多き宦官・壬(ジン)氏(シ)役。演じるのは、沢村一樹の次男の野村康太（22）だ。

「180cmを超える長身に端正な顔立ちが魅力。23年に若手男性俳優の登竜門と言われる『メンズノンノ』のモデルオーディションで準グランプリを獲得した。芦田さん演じる猫猫との掛け合いも注目です」（同前）

その他にも、小芝風花ら人気俳優たちが脇を固める予定だという。

「配給は今年の大ヒット映画『国宝』を手掛けた東宝。脚本は24年のNHK朝ドラ『虎に翼』で名を上げた吉田恵里香氏が務める。クランクインは年明けですが、公開は27年になる見通し。CGなども駆使する大作になるそうです」（東宝関係者）

東宝に事実確認を求めたが、締め切りまでに回答はなかった。

猫好きの彼女だけに、ハマり役となるのでは？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月11日号）