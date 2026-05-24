現在、多くの春ドラマがクライマックスに向けて盛り上がりをみせているが、中でも注目したいのが元子役の2人。その1人が、「君が死刑になる前に」（読売テレビ・日本テレビ系）で主演を務める加藤清史郎だ。 加藤といえば、生後2カ月で「劇団ひまわり」に所属し、1歳1カ月から俳優としてて数々の作品に出演。トヨタ自動車のCMに「こども店長」として出演し、大ブレークした元子役として有名だ。そんな加藤は24歳となり、「