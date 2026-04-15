見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」の苦戦ぶりが早くも露呈している。新しく始まった朝ドラの初回視聴率は、物珍しさもあって16％程度をマークするものだが、「風、薫る」の初回（3月30日）は14.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）にとどまった。過去5年間の朝ドラで初回視聴率が16％を下回ったのは2025年度前期「あんぱん」の15.4％だけ。15％以下となると「風、薫る」が初めてだ。