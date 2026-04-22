【モデルプレス＝2026/04/22】女優の芦田愛菜が4月22日、都内で開催された映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）完成披露試写会に、唐沢寿明、三浦透子、浅野ゆう子、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、堤幸彦監督、原作者の深水黎一郎とともに出席。撮影の裏話を明かした。【写真】芦田愛菜の芝居を称賛した人気女優◆芦田愛菜、“初共演”唐沢寿明とのシーンは「圧に負けないように」 芦田は舞台となるクイズ