全国的に雨の一日に 関東地方は日中晴れ間出るも夜遅くには沿岸部で雨のところも 週末にかけて気温上昇 季節外れの暖かさに
きょうは、次第に天気下り坂。日本海にある低気圧が近づいてくるため、全国的に天気が崩れそうです。
朝、日本海側から次第に雨雲がかかってきます。午後になると、太平洋側にも雨の範囲が広がるでしょう。北海道や東北、東日本の内陸では雪が中心となりそうです。夜にかけて、広い範囲で断続的に雨や雪となるでしょう。特に日本海側では、雷を伴ってざっと降る時間帯がありそうですのでお気をつけください。
一方で、北海道東部や沖縄、関東地方などは、日中晴れ間がある見込みです。ただ、夕方になると関東地方では雲が広がりやすくなり、夜遅くには、千葉や茨城など、沿岸部を中心に雨の降るところがありそうです。
■きょうの各地の予想最高気温
札幌 :-1℃ 釧路 :0℃
青森 :3℃ 盛岡 :4℃
仙台 :8℃ 新潟 :8℃
長野 :11℃ 金沢 :14℃
名古屋:12℃ 東京 :13℃
大阪 :15℃ 岡山 :12℃
広島 :13℃ 松江 :13℃
高知 :16℃ 福岡 :14℃
鹿児島:20℃ 那覇 :24℃
西日本では、平年より少し気温の高いところが多いでしょう。東京はおおむね平年並みです。一方、北海道は寒気が流れ込む影響で厳しい寒さとなりそうです。札幌は真冬日予想となっています。
週末にかけて暖気が流れ込み、土曜日の朝には北海道まですっぽりと覆われるでしょう。そのため、週末にかけて、各地で日ごとに気温が上がっていきます。特に、暖かさのピークは20日（土）となる見込み。福岡では19℃まで上がる予想となっているほか、東京も16℃と11月中旬並みまで上がるでしょう。札幌も12℃と11月上旬並みの気温となる予想で、降るものは雪ではなく雨となりそうです。来週にかけて、全国的に天気は周期的に変化するでしょう。