今日7日は全国的に気温が上がり、一関(岩手県)では30.0℃を観測して、東北で今年初めての真夏日となりました。また、全国の400地点以上で夏日となり、今年最も多くなりました。東京都心では明日8日以降も夏日が続く見通しです。熱中症に注意してください。東北で今年初の真夏日夏日は400地点超えで今年最多今日7日は北海道から九州、沖縄にかけて広く晴れて、日差しとともに気温が上がりました。午後2時までに、上田(長野県)では