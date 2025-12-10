「小鳩書房」を経営するハーブ農家の柴田翔太さん＝2025年10月、北海道長沼町

赤や黄に色づいた山の麓、田畑に囲まれて、白い壁に青い屋根の2棟の建物がある。ハーブ小屋で銀の鍵を受け取り母屋の扉を開けると、そこには「モモ」や「ナルニア国ものがたり」など約1200冊がずらり。古書の少し色あせた背表紙や、新刊の鮮やかな背表紙が並ぶ。北海道長沼町の「小鳩書房」は、農家が営む岩波少年文庫専門の書店だ。（共同通信＝渡部紗生）

経営するのはハーブ農家の柴田翔太（しばた・しょうた）さん（37）。東京で働いた後、約10年前に古い農家の建物に出会い、友人らと共に書店兼住宅にリフォーム。建てられた1950年当時の姿に近づけた。

2023年に書店を開いた。きっかけはコロナ禍に祖父の本棚で見つけた少年文庫の「星の王子さま」。巻末に書かれた「発刊に際して」が目に留まった。終戦後の焼け野原に生える若い芽である少年たち。彼らに向けて海外の名作を翻訳した少年文庫が「農村の隅々にまで」普及することを願った文章だった。

柴田さんは、コロナ禍の不安から助けてくれるのは、戦争などを経験して強く生きた先人の言葉だと考えていた。「この創刊の思いが根っこで響いている言葉を集めよう」と開店した。友人らと、廃業した本屋などから古書を集めている。

オープンから2年。「日本一岩波少年文庫がそろう」この場所は、大人の客が多い。ハーブを買いに来て寄っていく人もいれば、「車は運転できないがどうしても来たい」と、知人に連れられて来る年配の女性も。鍵を委ねられ、ハーブ小屋からは見えない空間で誰の目にも触れずに時間を過ごす。鍵を返す際、「小さい頃に読んだ本と再会した」と涙ぐみながら語る人もいるという。

柴田さんにとっては、どこを開いても美しい挿絵や一節があるのが少年文庫の魅力。「これが正解という見方を無視して、ぱっと開いてこの言葉が好きって思う。そんな自由な読み方でいい」と話す。

田畑に囲まれた「小鳩書房」（左）とハーブ小屋＝2025年10月、北海道長沼町