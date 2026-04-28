児島青『本なら売るほど』（KADOKAWA）が第30回手塚治虫文化賞「マンガ大賞」を受賞した。 【写真】『本なら売るほど』第1話「本を葬送（おく）る」 手塚治虫文化賞は日本のマンガ文化の発展、向上に大きな役割を果たした手塚治虫の業績を記念し、手塚氏の志を継いでマンガ文化の健全な発展に寄与することを目的に、手塚プロダクションの協力を得て、朝日新聞社が1997年に創設した賞。日本国内で刊行・発表されたマンガで優