KDDIと沖縄セルラーは、OPPO製の最新スマートフォン「OPPO Find X9」を発売する。auオンラインショップでの価格は13万4800円。最大2万2000円の割引も用意される。

「au Starlink Direct」に対応し、メッセージ送信およびデータ通信と、Sub6（6GHz帯以下の周波数）で高速・大容量での5Gを示す「5G+」アンテナピクトもサポートされる。スペックの詳細は別記事でご紹介する。

専用アクセサリーをプレゼント

auユーザー向けにはあわせて専用アクセサリーをプレゼントするキャンペーンが実施される。

auで「OPPO Find X9」を購入すると、「OPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティック」と「OPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケース」の計2点がプレゼントされる。

「OPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティック」は、スマートフォンをマグネットで吸着させて固定する撮影アクセサリー。用途に合わせてカメラグリップ、自撮り棒（セルフィースティック）、三脚スタンドの3通りに変形させて使用できる。

一方、「OPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケース」は、600D/800Dの高密度アラミド繊維を使用した専用ケース。約1.3mmの薄さと軽量性を実現しながら、衝撃や摩耗に強い特性を持つ。背面には強力な磁力を持つ大型リングを備えており、上記のセルフィースティックなどと安定して接続できる。