¥Ö¥ì¡¼¥¯·Ý¿Í¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î´Ø·¸¤Ç¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÄË¤ß¡×¤ÎÀÉÂ¡¡ÆüËÜ¤Ç¾ÉÎã¾¯¤Ê¤¯¡Ö¹³À¸Êª¼Á¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×°å»Õ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤¬£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖµÕÉðÍ¦ÅÁ·èÄêÀï¡¡¥É¥ó°ú¤¡õ´ï¤¬¾®¤µ¤¤ÏÃ¤Ç¶¥¤¦¡×¤ò¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¸ú²Ì²»¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¥ÔÌ¡ºÍ¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¤Ä¤Í¤ÎÂçÄÅ¹¼¡¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ç¡¢³èÌö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤°¤é¤¤¤Ë¡£¤½¤ì¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤µ¤ó¤¬£Ä£Í¤Ç¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¤é°û¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¨¥Ã¥Á¤·¤Æ¡£¡Ê¤½¤Î¸å¤Ë¡ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡££±²ó¤¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢£±½µ´Ö¤°¤é¤¤²á¤´¤·¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¢¤Î¡£¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÄË¤¤¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ´ï¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡ÊÄË¤ß¤¬¡Ë¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤¾¡©¤³¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¤Ã¤Æ¡£²¿²ó¤«´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£ÍÌ¾¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¡¢·Ú¤á¤Ë¡Ø²¿¡¹¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖÀèÀ¸¤¬·ë¹½¡¢¿¼¹ï¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢²¿¤ËØí¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÎÔÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£°å»Õ¤Ï¡ØÆüËÜ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡£¤³¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í£³¿Í¤°¤é¤¤¤·¤«¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÎÔÉÂ¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¼£¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤«¤é¡£ÉáÄÌ¤Î¹³À¸Êª¼Á¤¬¤Þ¤º¸ú¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÀÚ¡¢¸ú¤«¤ó¤°¤é¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£