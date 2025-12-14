といったテーブル系タグを多用してレイアウトされていたことに言及し、Claudeにこれらのタグを使用してコードを生成するよう促すべきだった、というものでした。ウェブページのレイアウトやデザインを制御するCSSは、最初の公式な仕様であるCSS1が策定されたのが1996年12月であり、「Space Jam」ウェブサイトが作成された1996年当時はCSSが一般的に普及するより前でした。したがって当時のレイアウト調整はテーブルベースが主流だったため、Claudeにテーブルタグを使わせることで、より正確な再現が可能だったかもしれない、という指摘です。そこへ、Claudeを使用して「Space Jam」ウェブサイトの再現に成功した、という投稿が行われました。I successfully recreated the 1996 Space Jam Website with Claudehttps://12gramsofcarbon.com/p/i-successfully-recreated-the-1996theahura氏は、Claude Code(Opus 4.1)とnoriを採用し、webapp-testingスキルによるテストを利用して、「CSSによる位置合わせ」「星の画像をタイリングした背景」「フッターあり」の静的HTMLページの生成を計画しました。再現したウェブサイトについては、オリジナルのスクリーンショットとピクセル単位で比較するPlaywrightテストを作成し、忠実度を確認したとのことです。当初は背景がピクセル単位で再現できず苦労したものの、参照用のスクリーンショットを背景画像に使用することで半ば強引に解決できました。背景の問題は最後まで残りましたが、当初の目標は達成できたため、「Space Jam」ウェブサイトの再現に成功したものとしています。theahura氏は作業を通じて、テスト駆動開発(TDD)を採用して問題を「自動形式化」することは、LLMを使用する上で問題になる「コンテキストの腐敗」に対処する上で極めて重要であると結論づけました。Claudeは文脈を保持する能力が限られているため、テストを通じて生成物の正確性を継続的に検証することが重要である、ということです。そして、特定の用途やニーズに合わせてツールを適切に構成することが、LLMに指示するプロンプトよりも重要であると指摘しています。