¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ò10·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿ÀÐÀîÊâÅê¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ë¡¢¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¡Ö¥Û¡¼¥Õ¥È¥¯¥é¥Ã¥»¡×¤¬ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀÐÀî¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥ë¥Ï¥¦¥È¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡37ºÐ¤ÎÀÐÀî¤Ï³êÀî¹â¡¢ÃæÉôÂç¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2014Ç¯¤Ë10¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë12¾¡¡¢2016Ç¯¤â14¾¡¤È³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï±¦¸ªÄË¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢º£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£10·î7Æü¤Ë¤ÏµåÃÄ¤¬¡¢¡ÖÀÐÀîÊâÅê¼ê¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤È¤Ï¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·ÂàÃÄ¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¥Û¡¼¥Õ¥È¥¯¥é¥Ã¥»¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥¢¥æ¥à¡¦¥¤¥·¥«¥ï¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ë²ÃÆþ¡×¤È¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2²ó½Ð¾ì¤äWBCÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤â·ÇºÜ¡£²¤½£¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¡£²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀÐÀîÊâ¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢´èÄ¥¤ì¡×
¡ÖÀÐÀîÊâ¡¢¥ª¥é¥ó¥À°ÜÀÒ¤«¡ª¡×
¡Ö´èÄ¥¤ìÀÐÀî¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ªÀ¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À°ÜÀÒ¤·¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤¹¤ëÀÐÀîÊâ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÐÀîÊâ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡ÖÀÐÀîÊâ¥ª¥é¥ó¥À¡ª¡©¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¹¤´¤¤¤è¡Ä¡×
¡Ö¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤ÎÀÐÀî¤Ï197»î¹çÅÐÈÄ¡¢79¾¡66ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.49¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë