¡¡ÅìÂç¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÌÀ¼£´ü¤Î³Ø½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Æì¸©Í³Íè¤Î¿Í¹ü¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ¬¹ü31ÅÀ¤Ê¤É¤Ç¡¢¼ý½¸¾ì½ê¤Ï²ÆìËÜÅç¤ÎÆáÇÆ»Ô¡¢Ãæ¾ëÂ¼¡¢º£µ¢¿ÎÂ¼¡¢ÀÐ³ÀÅç¤äÍ¿Æá¹ñÅç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ÔÄ®Â¼ÉÔÌÀ¤ÎÊ¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìÂç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¸¸¥µÏ¿¤ä´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤äÂè2¼¡ÂçÀï¤Ç¼ý½¸¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤ÎÅÀ¡¢ÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ¬¹ü¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ¾ëÂ¼¤Î18ÅÀ¤Ï1904Ç¯¤Ë¼ý½¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Â¼¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢14À¤µª¸åÈ¾¡Á¶áÀ¤¡¦¶áÂå¤Î¸ÅÊè·²¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£