¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÇÊ¹¤¯¡Ö¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ª¡¡°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÅÀÆÃ²½·¿¤Î¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÉð´ï¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¥®¥äÈæ¤ò¶á¤Å¤±¤¿¥®¥ä¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß²ÃÂ®¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë¤â¤Î¤À
¢£¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ó¥É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤²ÃÂ®ÀÇ½¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤òÀ¸¤à
¢£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇ³Èñ°²½¤äÁû²»Áý²Ã¤Ê¤É¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤´¤¯°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤·¤«¸þ¤«¤Ê¤¤
¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¡¡¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤É¤ÇÉÑÈ¯¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥¯¥í¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö½½»ú¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Écross¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Éclose¡É¤¬Àµ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÆ°»ì¤Î¡ÖÊÄ¤¸¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶á¤¤¡×¤À¤È¤«¡ÖÌ©½¸¤·¤¿¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë·ÁÍÆ»ì¤È¤·¤Æ¤ÎÍÑË¡¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤Î·ÁÍÆ»ì¤Îclose¤¬Ì¾»ì¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡átransmission¤ò½¤¾þ¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¶á¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Ì©½¸¤·¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤è¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤¬¶á¤¯Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿È¤Î³Æ¥®¥ä¡¢¤½¤Î¥®¥ä¡Ê»õ¼Ö¡ËÈæ¤À¡£¡ÖÈæ¡×¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡ûÂ®¤¬¥¯¥í¥¹¥ì¥·¥ª¤À¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥ì¥·¥ª¤Î¥®¥ä¤òÁÈ¤ß¤Ä¤±¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ò¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð3Â®¤È4Â®¤À¤±¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë°ìÉô¥®¥ä¤À¤±¥¯¥í¥¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÅöÁ³Â¸ºß¤¹¤ë¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥®¥ä¤¬¥¯¥í¥¹¥ì¥·¥ª¤Ê¤é¤Ð¡Ö¥Õ¥ë¥¯¥í¥¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤À¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥®¥äÈæ¤¬¶á¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£²¾¤Ë¡¢¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¤ò¥ì¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î7000rpm¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼¡¤Î¥®¥ä¤Ë¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ð4500rpm¤Þ¤Ç²óÅ¾¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¥®¥ä¤¬¥¯¥í¥¹¥ì¥·¥ª¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï²óÅ¾¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ï5500rpm¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾¤ËÀßÄê¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¥®¥äÈæ¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëº¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍøÆÀ¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë²óÅ¾¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ó¥É¡Ê¡á¤â¤Ã¤È¤â¸úÎ¨¤è¤¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë²óÅ¾°è¡Ë¤ò³°¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÃÂ®¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¤â±Ô¤¤²ÃÂ®¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¡©¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥Þ¿ôÉÃ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê²¼¤òÁè¤¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²ÃÂ®¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤â¤·¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤È¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤À»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¥¼¥í¥è¥ó¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤Ó¤ËÈ¾¼Ö¿È¤¯¤é¤¤¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤¬ÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï²¿½½²ó¡¢²¿É´²ó¤È¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤º¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡È¿ÌÌ¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£³¹¾è¤ê¤Ç¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ë¥¯¥í¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤Þ¤Ç¥í¡¼¥ì¥·¥ª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹âÂ®½ä¹Ô¤Î²óÅ¾¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯Ç³Èñ¤âÍî¤Á¤ë¡£¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Î²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥¯¥í¤ä¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ê¤É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ï¤ê¤Î³ÆÉô°Ì¤Î½ý¤ß¤âÁá¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥®¥ä¤Î¶¯ÅÙ¤â½ãÀµÉÊ¤è¤ê¤ÏÍî¤Á¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À¤âÂ¿¾¯¤Ï¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¼ÜÅÙ¤Ç¸«¤ì¤Ð¥¯¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤è¤ê¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¤·¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤òÂ®¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ò¤â¤Ä¤´¤¯°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Î¤ß¸þ¤¯¤½¤ì¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£