【第3回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権 リーグ・オブ・レジェンド部門 決勝大会】 12月13日 開催 会場：東京都港区「RED° TOKYO TOWER」

　eスポーツ大会「第3回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」リーグ・オブ・レジェンド部門のオフライン決勝大会が本日12月13日に東京都港区にあるデジタルアミューズメントパーク「RED° TOKYO TOWER」にて開催される。

　「NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」は、eスポーツを通じて仲間とともに成長することを目的として開催される高校生のためのeスポーツ大会。第3回目を迎えた本大会では、「リーグ・オブ・レジェンド」、「フォートナイト」（※トリオ）、「VALORANT」、「エーペックスレジェンズ」、「ストリートファイター6」の5つの競技タイトルを採用している。

　リーグ・オブ・レジェンド部門では、9月20日、21日にオンライン予選を実施。決勝に進出する4校が決定した。決勝大会では予選を勝ち上がった各ブロックの代表による対戦が繰り広げられる。なお、大会の様子は「NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」の公式YouTubeおよびTwitchにて配信される。

□「NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」YouTubeのページ
□「NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」Twitchのページ

「第3回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」リーグ・オブ・レジェンド部門 オフライン決勝大会

12月13日 開催（開場 10時/試合開始 11時 予定）
会場：「RED° TOKYO TOWER」（東京都港区芝公園4-2-8
東京タワーフットタウン 3F-5F）

・競技人数：5対5
・エントリー人数：5～6人
・参加プラットフォーム：PC

【リーグ・オブ・レジェンド部門 オフライン決勝大会】 ブロック 学校名 チーム名 東日本全日制ブロック 専修学校クラーク高等学院 札幌大通校 ラグナロクEX 東日本通信制ブロック ルネサンス豊田高等学校 名古屋eスポーツキャンパス 封魔龍ヴァル＝ゼクス 西日本全日制ブロック 専門学校アートカレッジ神戸高等課程 アッカ 西日本通信制ブロック N高等学校 N1

主催：特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク 日本本部（NASEF JAPAN）
特別協賛：サードウェーブ、NTTe-Sports

