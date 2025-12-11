「おとぎ話のようだ」日本代表DFがフル出場の北欧の雄、敵地でスペイン３位撃破に元マドリーの“英雄”が驚嘆！「本当に信じられない」
現地時間12月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、日本代表DFの鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンが、ラ・リーガで３位のビジャレアルとアウェーで対戦。３−２で劇的勝利を飾った。
鈴木がCBでフル出場した北欧の雄は、２度のリードを追いつかれたものの、90分にアンドレアス・コーネリウスが劇的な決勝弾。アウェーでスペインの強豪を破ってみせた。
この勝利に母国デンマークのメディア『Tipsbladet』が歓喜。「FCKがイエローサブマリンを沈める！」と見出しを打ち、「熱狂的な試合は終了し、ヤコブ・ニーストラップ監督と熱意を持ったFCKの選手たちの望みどおりに終わった」と報じた。
「変化の激しい試合は、非常に劇的な形で幕を閉じた」
また、同メディアによれば、スペインの超名門レアル・マドリーでもプレーした元デンマーク代表の英雄トーマス・グラベセン氏はこう驚嘆している。
「まさにおとぎ話のようだった。スペインの温暖な気候のもとで、ラ・リーガのトップチームと対戦したこの試合で、まさに願っていたことを実現した。勝点３を獲得できたのは、FCKにとっても、デンマークサッカーにとっても素晴らしいことだ。本当に信じられない」
レジェンドも興奮冷めやらぬ様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
