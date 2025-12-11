【元川 悦子】サッカー日本代表は”死の組”入り？「勝ち点3を計算できる相手なし」W杯優勝への必須条件は「グループ1位通過」

日本代表は「死の組」入りか

12月5日（日本時間6日未明）にワシントンで行われた2026年北中米ワールドカップ（W杯）抽選会。

森保一監督が時折、笑みを見せつつも「非常に厳しいグループ」という言葉を5回も繰り返した通り、日本はオランダ、アルバニア・ポーランド・スウェーデン・ウクライナの欧州プレーオフ勝者、チュニジアといった難敵揃いのF組に入った。

日本の初戦は6月14日15時（同日本時間5時）キックオフのオランダ戦（ダラス）。第2戦は20日22時（同21日13時）開始のチュニジア戦（モンテレイ）、第3戦は25日18時（同26日8時）開始の欧州プレーオフ勝者（ダラス）という日程。ダラス〜モンテレイ間は約900キロで、その往復を強いられるのは大変だが、高地でのゲームや気象条件の大きく異なる大移動は避けられたのは朗報だ。

最大の敵は猛暑。そこは懸念材料となるが、ダラスのスタジアムは開閉式屋根付きで、エアコンの利いた環境で戦える。モンテレイは屋根付きだが、開閉しないアウトドア仕様ということで暑さ対策は必要になるものの、メキシコシティやグアダラハラ、マイアミなどに比べるとましではないか。アメリカ中南部に集中的に滞在できるメリットを最大限生かしながら、日本は環境適応、コンディション調整に励むことになるのだ。

そのうえで、対戦相手を見ていくと、遠藤航と同じリバプールに在籍するファン・ダイク、コーディー・ガクポらを擁するオランダは紛れもなく強豪。欧州予選でも6勝2分と圧倒的な強さで本大会切符を手にしている。ロナルド・クーマン監督も90年イタリア・94年オランダの両W杯に出場したレジェンド。指揮官・選手ともに勝ち方を知っているのも大きな強みだ。

しかも、オランダの試合会場はダラス、ヒューストン、カンザスシティ。F組の中では唯一、メキシコとの国境越えを回避できる。そこもアドバンテージになるだろう。

「確実に勝ち点3を計算できる相手は1つもない」

一方、3月の出場国が決まる欧州プレーオフ組の4か国に関して言うと、W杯出場経験がないのはアルバニアくらいで、ポーランド、スウェーデン、ウクライナはいずれも経験国。ポーランドは74年西ドイツ大会と82年スペイン大会で3位、スウェーデンは58年スウェーデン大会で準優勝、ウクライナも2006年ドイツ大会で8強入りしている。

最近でも日本は2018年ロシア大会でポーランドに苦杯。当時よりポーランドの実力がやや低下しているとは言われるものの、やはり侮れない敵である。過去にあまり対戦経験がない他の3か国も不気味。目下、欧州予選で苦戦中とはいえ、底力はあるはずだ。

そして、もう1つのチュニジアは、3大会連続W杯出場の常連国。今回のアフリカ予選では9勝1分・無失点という驚異的な成績で突破している。日本は2022年6月に大阪で行われた親善試合で0−3の完敗。2023年10月の神戸での親善試合は2−0で勝利しているが、格下と位置付けてしまうと痛い目に遭いそうだ。

加えて言うと、チュニジアは初戦・2戦目の会場がモンテレイ。彼らがじっくり同じ場所にとどまって調整できるのに対し、日本は6月14日のオランダとの消耗戦を経て、不慣れなメキシコへ移動。チュニジアと対峙しなければならなくなる。万が一、日本がオランダに未勝利スタートを強いられた場合、2戦目は白星がマスト。「タフな環境で取りこぼしが絶対に許されない」というプレッシャーを感じながらの大一番になるのだ。

つまり、簡単に言うと、日本は「確実に勝ち点3を計算できる相手は1つもない」というタフな組に入ってしまったのだ。

グループ1位通過が最優先

今回から出場国が48カ国に拡大。3位の12チーム中8チームがラウンド32に進出できる点を踏まえると、日本のグループ敗退の可能性は低い。ただ、首尾よくラウンド32入りできたとしても、次の相手がまた厳しい。

1位通過の場合はC組2位のモロッコ、2位通過の場合はC組1位のブラジル。3位の場合はさまざまな条件が重なりあって決まるが、ドイツ、フランス、イングランドといった欧州の強豪、9月に敗れているアメリカらとの対戦が考えられそうだ。

ご存じの通り、モロッコは2022年カタールW杯4強進出国。同じイスラム教国でのW杯だったため、戦いやすさもあったのだろうが、アクラフ・ハキミ（PSG）やソフィン・アムラバト（ベティス）らは健在。難敵以外の何物でもないだろう。

もちろん2位通過になってしまえば、10月に東京・味の素スタジアムで日本に敗れたばかりのブラジルが目の色を変えて挑んでくる。カルロ・アンチェロッティ監督も「格下のアジアの国に2度続けて負けるわけにはいかない」と凄まじい闘志を燃やすはず。東京での親善試合に出場していなかったレギュラーを総動員してぶつかってくるため、日本が勝てる確率は低下しそうだ。

やはりブラジルよりもモロッコの方が組みしやすい。だからこそ、グループリーグは1位通過を狙いたい。ラウンド32の試合会場はモンテレイ。日本としては一度経験したピッチで戦える。ラウンド16もヒューストンで移動距離が最小限で済む。

仮に首尾よくベスト8入りできた場合はボストンを経て、再び準決勝で2度戦っているダラスに戻って来られる。やはり慣れたスタジアムで戦えるメリットは大きい。そこで勝てれば、王者の座をかけてニューヨーク・ニュージャージーでファイナルの大舞台に立つことになる。そうなれば、本当に理想的なシナリオだ。

2位通過になると、ラウンド32をヒューストンで戦った後、ニューヨーク、マイアミ、アトランタを経て、ニューヨーク・ニュージャージーへ行くという形になり、環境適応に苦しみそうだ。

「2026年W杯優勝」という壮大な目標に近づこうと思うなら、やはりF組を1位で通過することが最優先。まずはグループリーグ3試合で確実にポイントを重ねる術を徹底的に追求すべきだ。

・・・・・・

