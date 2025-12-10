AP通信が選ぶ「年間最優秀男性アスリート（Male Athlete of the Year）」にドジャースの大谷翔平投手（31）が選出された。ドジャースが9日（日本時間10日）、発表した。

受賞は通算4度目で、男性アスリートとしては自転車のランス・アームストロング、NBAのレブロン・ジェームズ、ゴルフのタイガー・ウッズと並び最多タイとなった。

大谷はこれまでエンゼルス所属時の2021年、23年、そしてドジャース移籍初年度の24年に同賞を受賞している。ドジャースの選手としては史上4人目の受賞者で、過去にはモーリー・ウィルス（62年）、サンディ・コーファックス（63年、65年）、オーレル・ハーシュハイザー（88年）が同賞を受けている。

今回の受賞は、大谷にとって2025年の栄誉の集大成となった。すでに4度目のMVP（AL:21、23年、NL:24、25年）と、3年連続のハンク・アーロン賞（リーグ最優秀打者賞）、4度目のシルバースラッガー賞（21、23〜25年）、5年連続のエドガー・マルティネス賞（最優秀DH賞:21〜25年）を受賞している。