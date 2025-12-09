この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏が断言「脳の計算原理は、実はよく分かっていない」AIと人間を隔てる“意識”の正体

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「ノイズに満ちた神経活動と、意識。」と題した動画を公開。脳の神経活動がデジタルコンピューターとは異なり「ノイズに満ちている」という事実を指摘し、そこからいかにして安定した「意識」が生まれるのかという、神経科学における最大の謎について解説した。



茂木氏はまず、近年のAIが採用するトランスフォーマーのような計算原理は解明が進んでいる一方で、人間の脳が何をやっているかは「本当によく分かんないんだよな」と問題を提起する。デジタルコンピューターがノイズのない0と1の世界で正確に作動するのに対し、脳の神経細胞の活動は「ものすごいノイズに満ちていて、わけわかんない」と説明。この根本的な違いが、脳を理解する上での最大の障壁であると語った。



では、1000億個の神経細胞がそれぞれ自発的に発火する「ノイズの海」から、私たちはどのようにして安定した認識や思考を行っているのか。茂木氏はこの問いに対し、その鍵が「クオリア（質感）」にあるという仮説を提示する。ノイズだらけの神経活動から安定した情報を抽出し計算を行うためには、「デジタルコンピューターの01みたいにはっきりした、安定した構造の真似をしないといけない」と指摘。そのために、「赤の赤らしさ」のような、ある種プラトニックで理想化された存在としてのクオリアが必然的に生み出されたのではないかと論じた。



最後に茂木氏は、この「ノイズに満ちた活動から、いかにして安定した計算を行うか」という問いこそが神経科学の最大の課題であり、いまだ「まともな計算論がない」のが現状だと締めくくった。私たちの「意識」や世界の実感は、不確実でノイジーな脳の活動の中から、安定した情報を生み出そうとするプロセスそのものであるのかもしれない。この解説は、AIと人間の知性の本質的な違いを考える上で、重要な視点を提供している。