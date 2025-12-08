¥í¥·¥¢·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¡Ö¥É¥í¡¼¥óÄ¾·â¡× °ìÄ¾Àþ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¸ø³«
¥¯¥ê¥ß¥¢¤Ç¥í¥·¥¢·³¤ÎMiG-29ÀïÆ®µ¡¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¤Ï2025Ç¯12·î4Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Ë¤¢¤ë¥«¥Á¥ãÈô¹Ô¾ì¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎMiG-29ÀïÆ®µ¡¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÇË²õ¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥í¥·¥¢·³¤ÎMiG-29ÀïÆ®µ¡¤¬·âÇË¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö
¡¡MiG-29¤Ïµì¥½Ï¢»þÂå¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ç¤Ï¥¹¥Û¡¼¥¤·ÏÀïÆ®µ¡¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¡¢Â¸ºß´¶¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶áÂå²½²þ½¤¤ò»Ü¤·¤¿MiG-29SMT¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡ÂÎ¤ä¡¢´ÏºÜ·¿¤ÎMiG-29K¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Èô¹Ô¾ì¤ËÃóµ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿MiG-29¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤Ï12·î4ÆüÌë¤ËÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ö¥×¥ê¥Þ¥ê¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Î¥·¥ó¥Õ¥§¥í¥Ý¥ê¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥ì¡¼¥À¡¼»ÜÀß¤â¹¶·â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢·³¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥ì¡¼¥À¡¼¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ï·¸å,
¾åÅÄ,
ÂçÁ¥,
Ê©ÃÅ,
Åìµþ,
¹©¾ì,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿ÀÆàÀî