¸½Â¸¤¹¤ëºÇ¸Å¤Î¡ÖÇ¥É¥¢¡×¤«¡©¡¡±Ñ¹ñ¤ÎÂçÀ»Æ²¤ä¿Þ½ñ´Û¤Ë»Ä¤ë¡Ö·ê¡×
ÂçÀ»Æ²¤Ç¥Í¥º¥ßÂà¼£¤ò¤·¤¿Ç¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÇ¥É¥¢¡×
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Èâ¤ò³«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ¤¬¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¡ÖÇ¥É¥¢¡×¡£¤ª¤½¤é¤¯¸½ºß»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¸Å¤ÎÇ¥É¥¢¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ç¥ô¥©¥ó½£¤Ë¤¢¤ëExeterÂçÀ»Æ²¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶µ²ñ¤Ï12À¤µª¤«¤é¿ôÉ´Ç¯¤«¤±¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë²ÈDiane Walker¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¶µ²ñ¤ÎÇÍÑ¥É¥¢¤ÎÎò»Ë¤Ï1598Ç¯¤ËÁÌ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÂçÀ»Æ²¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢William Cotton»Ê¶µ¤¬Âç¹©¤Ë¶â¤òÊ§¤¤¡¢Âç¤¤ÊÅ·Ê¸»þ·×¤ÎÈâ¤Ë¡ÖÇÍÑ¤Î·ê¤òÄ¦¤é¤»¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï»þ·×¤Î»õ¼Ö¤ËÆ°Êª¤Î»éËÃ¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Í¥º¥ß¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÇ¤Ë¶î½ü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥é¥Ã¥×Èâ¤³¤½¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÎò»Ë¾åºÇ¸Å¤ÎÇ¥É¥¢¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈDiane¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ·×¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÊ¸²½Åª°ÕµÁ¤ò»ý¤Á¡¢ÍÌ¾¤ÊÆ¸ÍØ¡ÖHickory Dickory Dock¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤³¤ÎÇ¥É¥¢¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¡Ê¤È¤½¤Î»ô¤¤¼ç¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Í¥º¥ßÂà¼£¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿±ÂÂå¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤Î·úÊª¤Ë¤â¡ÖÇ¥É¥¢¡×¤¬
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ExeterÂçÀ»Æ²¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸Å¤¤Ç¥É¥¢¤¬¤¤¤Þ¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BBC¤Î»¨»ï¡ÖHistory Revealed¡×¤Ï2014Ç¯¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¤ÎChetham¿Þ½ñ´Û¤Ë²¿À¤µª¤âÁ°¤ÎÇ¥É¥¢¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¤³¤Î¥É¥¢¤ò¡ÖÃæÀ¤¤Î¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Ñ¹ñºÇ¸Å¤Î¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤Î·úÊª¤Ï1653Ç¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë¥«ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹¤ä¥Õ¥êー¥É¥ê¥Ò¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤¬¥¤¥®¥ê¥¹ÂÚºßÃæ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ½ñ´Û¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤ÎÎò»Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¸Å¤¯¡¢Æ±´Û¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È1421Ç¯¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤Ë¤Ï»Êº×¤Î³Ø¹»¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Ç¥É¥¢¤¬·úÀß½é´ü¤ÎÃæÀ¤»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ExeterÂçÀ»Æ²¤è¤ê¤â¸Å¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥È¥ó¤ä¶µ²ñ¤Î»Êº×¤â³«¤±¤¿¡ÖÇ¥É¥¢¡×
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¤Û¤«¤Ë¤âÇ¥É¥¢¤ÏÎò»Ë¾å¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥åー¥È¥ó¤Ï¡¢¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤¿¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤ËÇ¥É¥¢¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Èà¤Î»à¤«¤é100Ç¯¸å¡¢¿ô³Ø¼Ô¤ÎJohn M. F. Wright¤¬1827Ç¯¤ËÆ±Âç³Ø¤Î²ó¸ÜÏ¿¤Ëµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥¹¥«ー¥Ê½£¤Ë¤¢¤ëSan Giorgio¶µ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMadonna della Gattaiola¡×¡ÊÇ¥É¥¢¤ÎÀ»Êì¡Ë¤È¤¤¤¦³¨²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£15À¤µª¤Ë¡Ö¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î¤Õ¤¿¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÁõ¾þ¥Æー¥Ö¥ë¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ¶è»Êº×¤¬ÇÍÑ¤Î·ê¤ò¤¢¤±¤Æ°ÜÀß¤·¡¢Ç¼²°¤ÎÈâ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ç¥É¥¢¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¡¢¸Å¤¤»þÂå¤Î·úÊª¤ò½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë°ì½õ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
½ÐÅµ¡§
¡¦Where Can You Find the Oldest Cat Door on Earth?
¡¦Exeter Cathedral door hole could be world's oldest cat flap