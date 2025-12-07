¡Ö¾åÈ¾¿È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀÊÌ¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×70Âå½÷À¤òË´¤¼Ô¤Ë⋯¥Ò¥°¥Þ¤¬°äÂÎ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë°ú¤Îö¤¯¡Ö¾×·â¤ÎÍýÍ³¡×(ÎáÏÂ5Ç¯¤Î»ö·ï)
¡¡¸¸¤Îµû¡Ö¥¤¥È¥¦¡×Äà¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¼ëµÇÆâ¸Ð¤Çµ¯¤¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ï¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î¶²¤ë¤Ù¤Êá¿©¹ÔÆ°¤È»ÄµÔÀ¤ò²þ¤á¤ÆÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯5·î¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÄà¤ê¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤½¤Î°äÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ã¤·¤¤Â»½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÊõÅç¼Ò¤Î¿·´©¡Ø¥¢¡¼¥Ð¥ó·§¤Î¶¼°Ò¡Ù¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤è¤ê¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î´í¸±¤Ê½¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡Ú⋯¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë±ÜÍ÷Ãí°Õ⋯¡ÛÉÝ¤¤¤Î¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤⋯¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡Ö´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À¡×¡ÚÎ¾ÌÜ¤Ï¼ºÌÀ¡¦Î¾¼ê¤¬¤Ê¤¤⋯¡Û
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¡ÖÀÊÌ¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤Â»½ý
¡¡2023Ç¯5·î14ÆüÁáÄ«¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¤¥È¥¦Äà¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¼ëµÇÆâ¸ÐËÌÅì¤Î¿åÊÕ¤òË¬¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÄà¤ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¡¢ÅÏ¤·Á¥¤ÎÁ¥°÷¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸áÁ°9»þº¢¤Ë¤Ï»Ñ¤¬¾Ã¤¨¡¢¤«¤ï¤ê¤ËÆ¹Ä¹·¤¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¥Ò¥°¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÜº÷¤Î·ë²Ì¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î·ìº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢¼þÊÕ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤ÎÆ¬Éô¤Ï´éÌÌ¤ÎÂ»½ý¤¬Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¡¢¡ÖÃË½÷¤Î¶èÊÌ¤¹¤é¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤«¤é50¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡ÖÆ¬¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÆ¹ÂÎ¡×¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Æ¹ÂÎ¤¬ÁðÌÚ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤¬¡ÖÊÝÂ¸¿©¡×¤È¤·¤Æ±£¤¹½¬À¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¥ª¥¹¤Î¥Ò¥°¥Þ¡ÊÂÎÄ¹Ìó1.5¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ß¤«¤é¤Ï¡¢Ìó9¥¥í¤â¤Î¿Í´Ö¤ÎÆùÊÒ¤ä¹üÊÒ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£DNA¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬Èï³²¼Ô¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2021Ç¯7·î¤ÎËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Ç¤Î»ö·ï¤Ç¤â¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿70Âå½÷À¤Î°äÂÎ¤Ï¡Ö¾åÈ¾¿È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀÊÌ¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡×Â»½ý¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ò¥°¥Þ¤¬°äÂÎ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë°ú¤Îö¤¯ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ÎÊá¿©½¬À¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ò¥°¥Þ¤Ï¿©¤ÙÊª¤ò±£¤¹½¬À¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼êº¢¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×°äÂÎ¤ò°ú¤Îö¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤ò¹¶·â¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï´éÌÌ¤ò½¸ÃæÅª¤ËÁÀ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Êá¿©ÂÐ¾Ý¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°äÂÎ¤ò°ú¤Îö¤¯¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¼ëµÇÆâ¸Ð¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î»ÄµÔÀ¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò²þ¤á¤ÆÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥°¥Þ¤È¤ÎÁø¶ø¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÈÂÐºö¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÄË¤Þ¤·¤¤½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎËÜÊÔ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë