大型のヒグマが至近距離まで迫ってきて、噛みつかれそうになった――。こうした体験を明かし、このヒグマの姿を写真で紹介したX投稿が、2026年3月25日ごろからSNS上で注目を集め、「もう冬眠明けか...」「今年も熊が始まった...」などの声が寄せられている。投稿者の銭函トレッキングさんは26日の取材に対し、北海道西部の日本海側に位置する泊村の兜岬で前日25日11時ごろに遭遇したと説明。トンネルの中から大型のヒグマが突然現