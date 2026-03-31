猟銃の所持許可取り消しをめぐる訴訟で、最高裁で逆転勝訴した北海道のハンター男性の記者会見が話題となっている。裁判は、北海道猟友会砂川支部長のハンターの池上治男さん（77）が’18年に砂川市からの要請でクマを駆除した際、銃弾が周辺の民家に当たる恐れがあったとして、北海道公安委員会から猟銃の所持許可を取り消され、処分は違法と訴えたもの。一審は池上さんの訴えを認めたものの、二審の札幌高裁では逆転敗訴したため