市街地に出没して人間にも被害を与えるアーバンベア問題は、今年も始まっている。2026年3月24日放送の「スーパーJチャンネル」（テレビ朝日系）であらためて認識させられた。岩手では、ツキノワグマの出没に関する注意報番組は北海道や東北で相次ぐクマ目撃情報を紹介した。今年に入ってすでに2件の人身被害が出ている岩手県は、24日にツキノワグマの出没に関する注意報を発表した。クマの生態に詳しい岩手大学農学部准教授の山内