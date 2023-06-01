福島・郡山市の市街地でクマが相次いで目撃され、警察や猟友会が厳戒態勢を敷く中、出没から3日目に緊急銃猟でクマが駆除された。通学への影響など住民の不安が広がる一方、県内ではクマの目撃件数が急増しており、専門家は人里に慣れた個体の存在を指摘している。草むらに向かって銃声が鳴り響く市街地へのクマ出没に厳戒態勢が敷かれている福島・郡山市。警察や猟友会らが茂みの前で待ち構える中、何度も銃声が響き渡り一斉に走