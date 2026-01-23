ヒグマがツキノワグマと交雑？「殺人モンスターに進化している」との噂もFRIDAYデジタル

ヒグマがツキノワグマと交雑？「殺人モンスターに進化している」との噂も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2025年は日本各地でクマが人間の生活圏に出没し、住民たちを震え上がらせた
  • ヒグマとツキノワグマが交雑して「殺人モンスター」に進化しているとの噂も
  • 動物学者は「あり得ない」と断ずるが、世界規模では似たケースがあるという
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 内閣府公用車が信号無視 1人死亡
  2. 2. 暴行か デヴィ夫人を書類送検
  3. 3. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
  4. 4. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
  5. 5. SixTONES「意地悪」企画が大炎上
  6. 6. ジャングリアに「閉業」の噂も
  7. 7. DAIGO お遊戯会で「KBじゃよ」
  8. 8. 乗らせません NEXCOが異例の措置
  9. 9. 将棋棋士の加藤一二三さん死去
  10. 10. 自民党「選挙時だけ消費税減税」
  1. 11. 不合格工作の教授を懲戒処分
  2. 12. 息子が女性の姿に 泣いていた
  3. 13. 劇場版「鬼滅の刃 無限城編」アカデミー賞のノミネート逃す　GG賞受賞「KPOPガールズ」など5作品
  4. 14. 家宅捜索で暴行か 10人以上処分
  5. 15. エロすぎるとバレて歯科助手クビ
  6. 16. 「指定席は諦めた」新幹線で悲劇
  7. 17. 創価学会の選挙活動に異常事態
  8. 18. 山本太郎氏 ごめん報告義務ない
  9. 19. 雪遊び中「黙れ殺すぞ」脅される
  10. 20. 首絞めるなどしてわいせつな行為
  1. 1. 内閣府公用車が信号無視 1人死亡
  2. 2. 暴行か デヴィ夫人を書類送検
  3. 3. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
  4. 4. 息子が女性の姿に 泣いていた
  5. 5. 不合格工作の教授を懲戒処分
  6. 6. 家宅捜索で暴行か 10人以上処分
  7. 7. 雪遊び中「黙れ殺すぞ」脅される
  8. 8. 首絞めるなどしてわいせつな行為
  9. 9. 山本太郎氏 ごめん報告義務ない
  10. 10. 高市首相に「裏切られた」激怒か
  1. 11. 車と壁に挟まれ24歳男性が死亡
  2. 12. 30万円の封筒回収した局員が横領
  3. 13. 水戸殺害 ぬいぐるみに発信機か
  4. 14. ほっかほっか亭謝罪に同情相次ぐ
  5. 15. 杉本彩が勝訴「異例裁判」の内容
  6. 16. 悠仁さま 格安物件で自炊生活か
  7. 17. 東京メトロ日比谷線 列車で発煙
  8. 18. 厳しい寒さはいつまで? 解説
  9. 19. 194キロ事故 法廷から落胆の声
  10. 20. 142店舗→43店舗 見捨てられた訳
  1. 1. 乗らせません NEXCOが異例の措置
  2. 2. 自民党「選挙時だけ消費税減税」
  3. 3. 食料品の消費税0 深刻な影響懸念
  4. 4. 炊き出しに大行列 家族連れも
  5. 5. 創価学会の選挙活動に異常事態
  6. 6. 自民元職、離党し中道から出馬へ
  7. 7. 愛されたね…とても 感動の物語
  8. 8. 玉川氏が欠席 政界との関連指摘
  9. 9. ほっかほっか亭 不適切引用謝罪
  10. 10. 藤井六冠が加藤一二三さん追悼
  1. 11. 羽生九段 加藤一二三さん追悼
  2. 12. 「五輪消滅問題」協会が追加説明
  3. 13. 選挙前 出回る「偽動画」に注意
  4. 14. 玉木氏が言及「悪いのは加害者」
  5. 15. 韓国美容整形の闇「日本人カモ」
  6. 16. ダブル選 強行する「真の理由」
  7. 17. 山本代表「中道は嘘つきども」
  8. 18. お守りを4000円で転売 注意喚起
  9. 19. 村西監督痛烈 中道は本性破廉恥
  10. 20. 【解説】冒頭解散、“政権選択”選挙へ　政界ポジショニングマップでみる10党の立ち位置
  1. 1. ISISの「性奴隷」に…女性の訴え
  2. 2. 中国 日本企業に用途説明義務
  3. 3. 中国のレーダー照射…極めて危険
  4. 4. 北で「イケない秘密の遊び」実態
  5. 5. インドカレー差別 米大学提訴
  6. 6. 中国からの脱出企業 一段と増加
  7. 7. 仏大統領のサングラス使用話題に
  8. 8. 仏大統領へのやゆ 事情知らずか
  9. 9. チャウヌ 母会社を抜け道に?
  10. 10. プーチン氏、米に暗黙の後押しも
  1. 11. 無断で入り遭難 北京で初の事例
  2. 12. 中国 交渉合意は「身売り券」
  3. 13. 独外務省 露の外交官1人を追放
  4. 14. ジブリの女童に家族大爆笑の少女
  5. 15. 女児刺殺 女教師が上告状提出か
  6. 16. 「ベッカム一家」唯一の和解条件
  7. 17. 日本人から「差別」主張に疑問
  8. 18. 偽の基地局 Android 16に新設定
  9. 19. 健康のための呼びかけ 防衛反応?
  10. 20. 北朝鮮の「指導者暗殺」映画
  1. 1. 創価学会の選挙活動に異常事態
  2. 2. ひろゆき氏「残クレ」問題に私見
  3. 3. Amazon 数千人規模の人員削減へ
  4. 4. NISAで日本株を買うなら最適な人
  5. 5. 人型ロボ発売へ マスク氏明かす
  6. 6. 年金振込通知書「ココを見て!」
  7. 7. 海外投資家「高市離れ」開始か
  8. 8. すたみな太郎 週1ペースで閉店も
  9. 9. 「ハイパーインフレ」3つの条件
  10. 10. 三島のふりかけ「ひでき」登場へ
  1. 11. 民泊建設 業者と思わぬトラブル
  2. 12. HOTDOG早食い大会主催企業を買収
  3. 13. 「シン富裕層」の共通点を解説
  4. 14. 20歳年下の妻の残酷な「余生」
  5. 15. おにぎり偽装が招いた巨額赤字
  6. 16. ロッテリア「全店舗」消える
  7. 17. 男性から選ばれない…女性の特性
  8. 18. 14時間待ち 中国でスシロー人気
  9. 19. 松屋の「松富士」買収最大の狙い
  10. 20. 大雪など影響 山陽新幹線に遅れ
  1. 1. PRなのに見ちゃう医師芸人の動画
  2. 2. サムスンの3つ折り 国内発売なし
  3. 3. LINEスタンプ 超基本の使い方
  4. 4. 米Microsoft 11にアプリ正式提供
  5. 5. ジブリの1シーン AIが検索可能
  6. 6. ちゃんとしているのに結婚できず
  7. 7. Googleに新種のリスクを公表
  8. 8. 「行くべき52カ所」に沖縄が選出
  9. 9. ドコモSMTBネット銀が目指すもの
  10. 10. Ryzen 5 9600X & Ryzen 7 9700Xを試す - Zen 5の先駆け、処理性能と電力効率は明確に優秀
  1. 11. グローバルIP磁器ブランド「YOYOYO」始動！攻殻機動隊「タチコマ鍋島焼」
  2. 12. 無料で潜在的に危険なPDFファイルや画像を安全なPDFファイルに変換する「Dangerzone」
  3. 13. ブラック＆シルバー飽きた… Galaxy S26 Ultraはカラフル説を信じたい
  4. 14. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
  5. 15. LINE、オンラインだけでなく、オフラインの店舗などでの支払いもできる決済サービス「LINE Pay」を今冬に提供予定！セキュリティーには十分に配慮へ
  6. 16. 過去最多来場者の27万人を記録した「東京ゲームショウ2016」を多彩なコスチュームのコンパニオンとともに写真で振り返る【レポート】
  7. 17. 企業の6割超が内製化へ、IT・金融業界で「脱ベンダー依存」進む - レバテック調査
  8. 18. [てっぱんアプリ！] 「デジポリス」で詐欺電話、痴漢を撃退！ 防犯のための機能・情報が詰まった必携アプリ
  9. 19. [法林岳之の「週刊モバイルCATCH UP」]「POCO F6 Pro」、パワフルな環境を求めるユーザーのためのフラッグシップキラー
  10. 20. 速報：キヤノン35mmフルサイズミラーレスEOS R発表。新マウント採用の「キヤノンの決意表明」機
  1. 1. 「大谷はマジでデカすぎるだろ」
  2. 2. 韓国MLB選手が米国で一時拘束
  3. 3. エコー写真投稿にファン騒然
  4. 4. 朝倉未来「完敗」も…現役続行へ
  5. 5. 「日本はCKしか得点できない」
  6. 6. セルティックに「職務怠慢だ」
  7. 7. 大坂なおみ 会見で戸惑いの表情
  8. 8. 「大谷は好きだけど…うんざり」
  9. 9. フォーエバーヤング 偉業を達成
  10. 10. 和田竜二　騎乗復帰かなわず調教師へ　11日の京都1Rで落馬　Xで発表
  1. 11. 日韓戦敗北の余波「韓国の虎」
  2. 12. 大相撲で89年ぶり 快挙が射程に
  3. 13. 阪神 佐藤輝との交渉長引くワケ
  4. 14. 大谷翔平の「粋な対応」に称賛
  5. 15. 真美子さんと一緒に「初帰省」か
  6. 16. 分かっていない…大坂の相手激高
  7. 17. 「大谷は1番打者&守護神」と提言
  8. 18. CL ノルウェーサポの返金が話題
  9. 19. キム・ヨナ氏に「女神ヤン」驚き
  10. 20. 前田大然 独移籍決定寸前だった
  1. 1. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
  2. 2. SixTONES「意地悪」企画が大炎上
  3. 3. ジャングリアに「閉業」の噂も
  4. 4. DAIGO お遊戯会で「KBじゃよ」
  5. 5. 将棋棋士の加藤一二三さん死去
  6. 6. 劇場版「鬼滅の刃 無限城編」アカデミー賞のノミネート逃す　GG賞受賞「KPOPガールズ」など5作品
  7. 7. エロすぎるとバレて歯科助手クビ
  8. 8. 妊娠発表が炎上「流産しろ」
  9. 9. 米倉の恋人「トンズラ疑惑」浮上
  10. 10. 鶴瓶 お金事情を語る「貯金は?」
  1. 11. 鈴木亮平 憧れは引退した歌姫
  2. 12. ミス日本 フジ期待の超エリート
  3. 13. 呂布カルマのいじめ対策に賛否
  4. 14. 医学部卒だった 女性芸人に驚き
  5. 15. SPW小沢 活動再開できないワケ
  6. 16. ほっかほっか亭の謝罪に同情の声
  7. 17. いけちゃん 現地紙も怒りの報道
  8. 18. 幾田りら 不仲説相手とのんでる
  9. 19. 山田邦子 弟の超意外な職業とは?
  10. 20. 前山剛久氏のインタビュー大不評
  1. 1. 「ランドセル捨てていい」に絶賛
  2. 2. niko and... 激かわチャーム登場
  3. 3. 65歳で退職 夫婦の心境に変化
  4. 4. カルディ「カカオの森」が至高
  5. 5. 妻が浮気相手と? 生々しい瞬間
  6. 6. シャトレで二度見した 絶賛の品
  7. 7. 結婚したい男性の職業ランキング
  8. 8. 会うたびに嫌味を言う義母に怒り
  9. 9. 板野友美に「マジでヤバすぎる」
  10. 10. 小5娘がアダルト漫画購入…絶句
  1. 11. 「液体の猫」が実在したら?
  2. 12. 45歳タレの部屋着写真にくぎづけ
  3. 13. 立場逆転で気づいた自分の過ち
  4. 14. 60代やめてよかったこだわり8選
  5. 15. チョコ系ベイクが旬の旬菓子
  6. 16. ハーゲン 初の紅茶味が登場
  7. 17. 「ゾンビ目」避ける、5つのコツ
  8. 18. Paul Smith 2026年秋冬メンズコレクション──“集めること”から立ち上がる、新たなスタイル
  9. 19. シャトレーゼの和菓子 注目商品
  10. 20. 「ずりばい」ができない理由解説