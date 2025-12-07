爛螢▲訖笋靴了勠瓩箸靴届誕蠅箸覆辰拭アイドルグループ「最終未来少女」元メンバー・藤咲凪（２６）が７日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜午前９時５４分）に生出演。一般男性と再婚したことを発表した。

番組終盤、ＭＣのお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二から「リアル推しの子、藤咲凪さんから皆さんにご報告がある」と振られると、藤咲は「はい、２年前にこちらの番組でシングルマザーを公表させていただいたんですけど、この度、再婚しました」と報告。時期については「３か月前ぐらいに、アイドルを辞めたタイミングで、突然プロポーズしていただいて。花束をもらって…ほぼ爛璽軻婚です瓩箸いΥ兇犬任后廚般世した。

お相手については「ひと回り年上の方で、癒し系の子供にも優しいいい人。ちょっとカピパラみたいな、かわいい感じ」と告白。お相手の好きな部分については「一番の決め手は、子供にすごいやさしいところが、そこが一番好きです」と笑顔を見せた。

藤咲は３歳と５歳の娘を育てる爛螢▲訖笋靴了勠瓩箸靴届誕蠅法今年７月にアイドルグループ「最終未来少女」を卒業していた。