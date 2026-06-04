声優の水野亜美（27）が4日、自身のXを更新し、結婚したことを報告した。【画像】結婚報告した声優の水野亜美幸せなコメント全文この日、27日の誕生日で「27歳になりました。いつもありがとうございます！そしてこの度、結婚いたしました。この業界ではないところで出会って幸せの場所が増えました！」と発表。続けて「日々良いご縁に恵まれてすべてに感謝です。これからも声のお仕事に真摯な姿勢で精進してまいります。今