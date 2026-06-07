厚めに切ったなすをこんがり焼けば、まるでステーキみたいなごちそうおかずに！じゅわっとジューシーななすに、しょうがをきかせた甘辛い肉にらソースをたっぷりかければ、ご飯が止まらないおいしさです。蒸し焼きにすることで、とろっとやわらかな口当たりも楽しめます。『なすステーキ肉にらソース』のレシピ材料（2人分）なす（大）……2個（約240g）豚こま切れ肉……150gにら……20g〈A〉しょうがのすりおろし……1かけ分酒