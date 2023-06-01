良質なたんぱく質がとれる節約食材・鶏むね肉に、棒状に切った存在感のあるズッキーニを合わせた満足感のある一皿。甘酢だれに、レモンを加えてフルーティな酸味もプラス。いつもの甘酢炒めとはまた違った、新鮮な味わいに仕上がります。『鶏むねとズッキーニのレモン甘酢炒め』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約300g）ズッキーニ……1本玉ねぎ……1/4個（約50g）レモン（国産）……1/4個塩……少々こしょう……少々〈甘酢だ