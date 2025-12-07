好き＆見てみたい「劇団四季の歴代作品」ランキング！ 2位「アナと雪の女王」を抑えた1位は？
観劇ファンはもちろん、これから舞台に触れてみたい人にとっても、劇団四季の作品は魅力的な入り口。長く愛される演目には、観る人の心をつかむだけの理由があります。
All About ニュース編集部は11月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「劇団四季」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆見てみたい劇団四季の歴代作品」ランキングを紹介します！
【13位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『アナと雪の女王』です。2021年6月に日本で初演され、LEDパネルやプロジェクションマッピングなど、最新の技術を駆使した演出が話題となりました。
エルサとアナの姉妹の絆や真実の愛を描くストーリー。『レット・イット・ゴー〜ありのままで〜』などのおなじみの楽曲に加え、10曲以上の新曲が物語に深みを与えています。
回答者からは「ディズニーの劇を見たいから」（20代女性／千葉県）、「とても有名な作品だから」（20代男性／東京都）、「もとのストーリーを知っているので、より楽しめそうだと思うから」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『ライオンキング』です。1998年に受賞した世界最大の演劇賞「トニー賞」の「最優秀ミュージカル賞」をはじめ、数多くの賞を獲得している超人気作品。
「サークル・オブ・ライフ」をテーマに、王ライオン・ムファサの息子であるシンバの成長を描きます。動物の再現度は圧巻で、趣向をこらした衣装やパペットにも注目です。
回答コメントでは「ダンスが迫力がある」（40代男性／東京都）、「世界観に引き込まれる演出で楽しめる」（30代女性／神奈川県）、「ミュージカル初心者でも楽しめそうだから」（40代女性／鹿児島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は11月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「劇団四季」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆見てみたい劇団四季の歴代作品」ランキングを紹介します！
【13位までの全ランキング結果を見る】
2位：アナと雪の女王／83票
2位にランクインしたのは、『アナと雪の女王』です。2021年6月に日本で初演され、LEDパネルやプロジェクションマッピングなど、最新の技術を駆使した演出が話題となりました。
回答者からは「ディズニーの劇を見たいから」（20代女性／千葉県）、「とても有名な作品だから」（20代男性／東京都）、「もとのストーリーを知っているので、より楽しめそうだと思うから」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：ライオンキング／91票
1位にランクインしたのは、『ライオンキング』です。1998年に受賞した世界最大の演劇賞「トニー賞」の「最優秀ミュージカル賞」をはじめ、数多くの賞を獲得している超人気作品。
「サークル・オブ・ライフ」をテーマに、王ライオン・ムファサの息子であるシンバの成長を描きます。動物の再現度は圧巻で、趣向をこらした衣装やパペットにも注目です。
回答コメントでは「ダンスが迫力がある」（40代男性／東京都）、「世界観に引き込まれる演出で楽しめる」（30代女性／神奈川県）、「ミュージカル初心者でも楽しめそうだから」（40代女性／鹿児島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)