犬が「怖がる」飼い主の行動5選

1.犬に大声を出したり、大きな音を立てる

犬の耳は、人間の耳よりずっとよく聞こえます。だから、大声で「ダメ！」と怒鳴ったり、突然「ガタン！」と大きな音を立てたりすると、犬はとてもびっくりして、強い恐怖を感じるのです。

犬は、飼い主がいつ怒るかわからないので、いつも不安になり、信用できなくなってしまいます。また、無駄吠えや破壊行動など、問題行動が増える原因にもなりかねません。

犬に教えるときは、低い、落ち着いた声で話しかけ、大きな音はできるだけ出さないように優しく接してあげましょう。

2.急に抱き上げる、無理に触る

犬は、急に地面から持ち上げられると、体が動かせなくなるので、とても不安になります。これは、自分を守るための本能的な気持ちです。

ご飯を食べているときや、気持ちよく寝ているときに、しつこく触ったり、無理やり触ろうとするのも、犬にとっては大きなストレスなのでやめましょう。特に、上から手を出すと威圧的に感じます。

犬をなでてあげるのは、犬が自分から寄ってきたときや、「なでるよ」と優しく声をかけてからにしてください。犬が「もうやめて」というサインを出したら、すぐにやめてあげることが大切です。

3.目をじっと見つめる

人間は、目を合わせることで愛情を示しますが、犬の世界では目をじっと見つめることは「ケンカを売っている」「攻撃するぞ」という強い態度と受け取られます。特に知らない犬や、少し臆病な犬にまっすぐ目を見つめられると、犬は「危ない、逃げなきゃ」と感じて、とても緊張して怖がります。

怖さのあまり、先に噛みついてしまうことも。愛犬と目を合わせるときは、優しい気持ちで、短い時間だけにしましょう。まばたきをしたり、少し目線をそらすようにすると、犬は安心できます。

4.しつこく追いかける、隠れる場所をなくす

犬が疲れていたり、何かを怖がって「ここに入れば安心」という場所（クレートやベッドなど）に隠れているのに、飼い主がしつこく追いかけたり、無理に引きずり出したりすると、犬は「逃げ場がない」と強い恐怖を感じます。

犬にとって、安心できる場所は心の支えです。追いかけ回されると、「飼い主は僕をいじめる人だ」と思ってしまいます。犬が休んでいるときは、そっとしておいてあげて、安心できる場所を大切に守ってあげることが、信頼につながるでしょう。

5.予測できない動きや乱暴な遊びをする

飼い主が突然、早く走ったり、飛び跳ねたり、犬を乱暴に揺さぶったりすると、犬は「次に何が起きるかわからない」という強い不安や怖さを感じます。

犬は、いつも同じ時間に散歩やおやつがもらえるなど、決まったルールや動きが大好きで、それが安心感につながります。予測できない行動は、大きなストレスになるので注意してください。

遊びは、犬が疲れないように犬のペースに合わせて、優しく穏やかに行いましょう。犬が「楽しい」と感じているかをいつも見守ってあげることが大切です。

愛犬が恐怖心を抱いているときのサイン

犬は怖いとき、体を使って「助けて」「やめて」というサインを出します。わかりやすいサインは、耳を後ろにペタンと伏せる、しっぽを足の間に巻き込む、体を低くして小さくなる、などです。

また、「不安だよ」という気持ちを伝える「カーミングシグナル」として、大きなあくびをする、ペロペロと舌をなめる、顔をそらす、目を合わせないようにする、という行動も見られます。

さらに怖さが強いと、体が小刻みに震える、ヨダレを垂らす、といったサインが出ることもあるようです。これらのサインを見つけたら、すぐに犬が怖がっている原因から遠ざけてあげましょう。

愛犬と良好な関係を保つための簡単な方法

愛犬と良い関係を続けるために大切なのは、「安心させること」「犬の気持ちを尊重すること」の2つです。まず、ご飯や散歩の時間をできるだけ毎日同じにするなど、生活に「いつも通り」を作ってあげると、犬は安心して過ごせます。

次に、犬が「嫌だ」と思ったらすぐにやめてあげるなど、犬の行動や気持ちを大切にし、無理強いはしません。そして、悪いことをしたときに怒鳴るより、良いことができたときにすぐ優しく褒めて、ご褒美をあげるようにしましょう。

いつも穏やかな声で接し、犬がリラックスしているときに優しく触れてあげることが、深い信頼関係を作る一番の方法です。

まとめ

犬にとって飼い主は、一番の安心できる場所であるべきです。大声や威圧的な態度、無理やりな抱っこや触れ合いは、犬を怖がらせ、信頼を壊してしまいます。

愛犬の「怖い」サインを見逃さず、犬の気持ちを大切にして、毎日優しく、変わらない接し方をすることが大切です。

そうすることで、「ここは安全だ」と感じることができ、愛犬は心も体も健康に、飼い主との絆を深めていくことができるでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)