この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ガツガツ来られて引いてた」男性が心変わり、一度は別の男性と付き合った彼女を「奪っちゃいました」

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開した動画に、22歳の看護師の女性と美容師の男性カップルが登場。それぞれの給与額を明かしたほか、女性の一目惚れから始まったものの、一度は別の男性と交際した彼女を「奪っちゃいました」と語る、ドラマチックな馴れ初めを明かした。

インタビューに応じたのは、看護師の女性と美容師の男性で、ともに22歳。出会いは地元の福岡県で、バイト先が一緒だったことがきっかけだという。男性が東京に出るタイミングで、女性が「ついてきた」と笑顔で語った。

気になる月収について、女性は夜勤の回数によるとしつつ「20万円台」、男性は「18万円」と回答。男性は美容師3年目だが、もともとバーバーで働いており、東京でレディースカットを学ぶために「1から学ぼうと思っている」と現在の状況を説明した。

恋愛関係に発展したきっかけは、女性の一目惚れだった。もともと別の店舗で働いていたが、男性が制服を取りに彼女の店舗を訪れた際に「誰これカッコいい」と感じたという。その後、客として男性の店舗を訪れて連絡先を交換したことを明かした。一方、男性は当時の心境を「めっちゃガツガツ来てたから、ちょっと僕、引き気味で」と振り返り、当初は距離を置いていたと告白した。

その後、女性は一度、別の男性と交際を開始。しかし、男性は「なんか応援できなくて」とその状況を受け入れられなかったといい、「奪っちゃいました」と宣言。女性も、元彼とは7ヶ月ほどで別れたと語り、出会ってから約1年半の時を経て二人は交際に至ったという。紆余曲折を経て結ばれた二人の正直な言葉から、深い関係性がうかがえるインタビューとなっている。