¾¾²¬¾»¹¨¤¬Æü¥Æ¥ì¡ÖÅ´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¡×Â´¶È³Ð¸ç¤ÎÌäÂêÄóµ¯¡¡Ê¸½Õ¡õ¿·Ä¬¤Ç¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤òÍÊ¸î
¡¡²ò»¶¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿ÌäÂê¤¬£³Æü¡¢¿·Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¾¾²¬¾»¹¨¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¾¾²¬¤ÏÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£·»þ¡Ë¤«¤é¤ÎàÂ´¶Èá¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤Þ¤Ç¹ñÊ¬¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï£³ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü¥Æ¥ì¤«¤é²¿¤âÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°ì¤Ä¤ÎÁûÆ°¤ò½ä¤Ã¤Æ½µ´©»ï£²»ï¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ï£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¾ëÅçÌÐ¡Ê£µ£µ¡Ë¤È¾¾²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Ë°ú¤Â³¤½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤Î¾¾²¬¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ç¡¢¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Ë·ÑÂ³½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ç²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¾ëÅç¤È¼«¿È¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÖ¤¹Åá¤Ç¡Æü¥Æ¥ì¤¬¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æü¥Æ¥ì¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¢Ìó£³£°Ç¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Î²áµî¤Î¼ýÏ¿¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ì¤âÆü¥Æ¥ì¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤¬à¿ÈÆâá¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤ò½ä¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¥Æ¥ìÂ¦¤âÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤½¤¦¤À¤¬¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ø£Ä£Á£Ó£È¡Ù¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¥Æ¥ìÂ¦¤â¤½¤ì¤ò»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ø£Ä£Á£Ó£È¡Ù¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËÈÖÁÈ¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Á³¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¿§¤¬¶¯¤¤¡£½Ð±é¼Ô¤ÏÂÎÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¡££±£°Âå¤Î¤³¤í¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾²¬¤Ï¸Þ½½Ï©ÌÜÁ°¤À¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤ÏÃËµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤âÃç´Ö¤ò¼é¤ë¤È¤Î°Õ»×É½¼¨¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï£±£°·î¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÈÌ³ÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡¾ëÅç¡¢¹ñÊ¬¡¢¾¾²¬¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡££Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤Ï»ÄÌ³½èÍý¤¬ÊÒÉÕ¤¯¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Î½ªÎ»¤Ï£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³¿Í¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¿·²ñ¼Ò¤Ç¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ê¡¢³èÆ°ºÆ³«¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾¾²¬¤ÎÃËµ¤¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«¡£