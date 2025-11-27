弁護士の若狭勝氏が２７日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、元ＴＯＫＩＯの国分太一の会見を受け、日本テレビ側の対応について、降板という重い処分をしながら、何が問題かを知らせないのは「バランスを失する」と指摘した。この日は国分の会見を特集。国分は謝罪と反省をきちんと述べた上で、何がコンプラ違反なのか「答え合わせ」をしたいと訴えていたが、日本テレビ側は被害者の二次被害を理由に「答え合わせは難しい」