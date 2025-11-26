ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 国分太一に、2人の女性スタッフへわいせつ事案か 週刊文春取材で明ら… 国分太一が無期限の活動休止 国分太一 ゴシップ 芸能人の不祥事・トラブル エンタメ・芸能ニュース 文春オンライン 国分太一に、2人の女性スタッフへわいせつ事案か 週刊文春取材で明らかに 2025年11月26日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと コンプライアンス上の問題行為が複数あったとされる国分太一 日本テレビの事情聴取で明かした「供述」の内容を週刊文春が入手した 国分は2人の女性スタッフに対する「わいせつ事案」について語ったという 記事を読む 関連の最新ニュース 国分太一が無期限の活動休止 記事時間 国分太一に、2人の女性スタッフへわいせつ事案か 週刊文春取材で明らかに 記事時間 11/19 21:31 国分太一、騒動後も「取締役」か 廃業が発表された株式会社TOKIOの現在 記事時間 11/05 06:13 国分太一に自宅売却の危機？スポンサー企業の違約金がのしかかる状況か おすすめ記事 工藤静香の「豪華すぎる朝食」にファン驚愕、木村拓哉との結婚で磨いた“料理の腕” 2025年11月25日 21時0分 SSAライブ客が病院のトイレに？患者家族が「勝手に使うな」と訴え 病院側はマナー厳守呼びかけ 2025年11月25日 18時25分 たぬかな、結婚していた SNSで報告 生配信では入籍時期も説明 祝福殺到「おめでとう！」「幸あれ」 2025年11月25日 22時33分 赤坂の女性刺傷、逮捕の自衛官「家族のことは伏せて交際」と供述…知人「優しい父親」「子供と水遊び」 2025年11月22日 20時42分 「介護に疲れた」100歳の母親を殺害か 79歳息子を逮捕 2025年11月26日 7時47分