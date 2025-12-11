日本テレビの対応に疑問を持つ人は、“ジャニオタの暴走”を忘れているのではないか。11月26日の記者会見で、元TOKIOの国分太一（51）が自身にかけられたコンプライアンス違反疑惑の問題について、「答え合わせがしたい」と日テレに繰り返し訴えた。だが、日テレは「何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております」と発表し、福田博之社長も定例会見で同じような旨を述べた