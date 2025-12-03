巨人の坂本勇人内野手（36）が2日深夜に放送されたフジテレビ「スターアスリート」（深夜1・35）に出演。プロ19年目で打席に立って初めて思ったことを明かした。

坂本の今シーズンに密着した同番組。前半戦を終え、球宴当日だった7月24日に密着取材された際には「メンタル的には落ちてますね」と吐露していた。

前半戦は42試合に出場し打率・200、2本塁打、11打点。この成績に「今まで中心でやってきて、自分がやらないといけないと思ってやってきて。結果もついてきていたのが、ついてこなくなったりして。もどかしい」と振り返った。

また「打席に立つ時の期待感みたいなのが、めっちゃ薄いんですよ。今。熱って感じるので、こっちも。めっちゃ薄い」とファンから期待されていないことを感じていると明かした。

この期待感の薄さに「しゃあない」としつつ「それは打ってないから仕方ないけど…めっちゃ薄い。全然感じる。初めて思ったかも。プロ野球選手になって」とプロ19年目で初めての経験だとした。

それでも「いい意味で期待を裏切ってくれないじゃん。打たなさそうだなって思って打たないからさ…それはあの空気感になるよな。俺もお客さんで見に行っていたら“坂本かよ”ってなるもんな」とファンの気持ちも理解していた。

そして「そりゃ叩かれるわな。給料こんなにもらっていて全然打たへん。叩きたくなるわな。当然でしょ。文句言われて当然です」と、ファンの期待感に厳しい声を受け入れていた。