◇セ・リーグ巨人ーヤクルト（2026年4月11日東京D）巨人・坂本勇人内野手（37）が今季1号を放った。1―3の7回2死。山野の初球、146キロを捉えてバックスクリーンへ飛距離124メートルのソロを運んだ。この日は「6番・三塁」で6試合ぶりのスタメン出場。通算300号に王手をかけた。