ここまで10勝9敗とセ・リーグ3位につけている阿部巨人。ヤクルト、阪神の2強に食らいついていきたいところであるが、起用法を巡って、賛否かまびすしいのが2人のベテラン、丸佳浩と坂本勇人である。MVP獲得経験もある名選手だが、共に37歳、衰えは否めない。阿部監督は大物ベテランの処遇をどう考えているのか。取材した。＊＊＊【写真12枚】慰謝料は550万円！坂本勇人選手「女性かみつき騒動」の現場宮崎市内の歓楽街・西