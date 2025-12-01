日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3153（+20.0 +0.64%）
ホンダ 1575（+3 +0.19%）
三菱ＵＦＪ 2464（+40.5 +1.67%）
みずほＦＧ 5544（+71 +1.30%）
三井住友ＦＧ 4743（+45 +0.96%）
東京海上 5508（-1 -0.02%）
ＮＴＴ 155（-0.8 -0.51%）
ＫＤＤＩ 2685（-4.5 -0.17%）
ソフトバンク 223（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 9365（+5 +0.05%）
三菱商 3692（-10 -0.27%）
三井物 4146（-1 -0.02%）
武田 4504（-2 -0.04%）
第一三共 3842（-22 -0.57%）
信越化 4670（-32 -0.68%）
日立 4996（+28 +0.56%）
ソニーＧ 4584（+9 +0.20%）
三菱電 4223（0 0.00%）
ダイキン 20287（+2 +0.01%）
三菱重 3951（+4 +0.10%）
村田製 3214（+1 +0.03%）
東エレク 31997（+197 +0.62%）
ＨＯＹＡ 23501（+51 +0.22%）
ＪＴ 5885（+18 +0.31%）
セブン＆アイ 2144（-4 -0.19%）
ファストリ 57051（-89 -0.16%）
リクルート 7973（-33 -0.41%）
任天堂 13219（-61 -0.46%）
ソフトバンクＧ 16808（-17 -0.10%）
キーエンス（普通株） 53724（+584 +1.10%）
