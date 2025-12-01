日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3153（+20.0　+0.64%）
ホンダ　1575（+3　+0.19%）
三菱ＵＦＪ　2464（+40.5　+1.67%）
みずほＦＧ　5544（+71　+1.30%）
三井住友ＦＧ　4743（+45　+0.96%）
東京海上　5508（-1　-0.02%）
ＮＴＴ　155（-0.8　-0.51%）
ＫＤＤＩ　2685（-4.5　-0.17%）
ソフトバンク　223（-0.2　-0.09%）
伊藤忠　9365（+5　+0.05%）
三菱商　3692（-10　-0.27%）
三井物　4146（-1　-0.02%）
武田　4504（-2　-0.04%）
第一三共　3842（-22　-0.57%）
信越化　4670（-32　-0.68%）
日立　4996（+28　+0.56%）
ソニーＧ　4584（+9　+0.20%）
三菱電　4223（0　0.00%）
ダイキン　20287（+2　+0.01%）
三菱重　3951（+4　+0.10%）
村田製　3214（+1　+0.03%）
東エレク　31997（+197　+0.62%）
ＨＯＹＡ　23501（+51　+0.22%）
ＪＴ　5885（+18　+0.31%）
セブン＆アイ　2144（-4　-0.19%）
ファストリ　57051（-89　-0.16%）
リクルート　7973（-33　-0.41%）
任天堂　13219（-61　-0.46%）
ソフトバンクＧ　16808（-17　-0.10%）
キーエンス（普通株）　53724（+584　+1.10%）